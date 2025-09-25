Sufre Costas: la pieza clave que se lesionó y se perderá los clásicos ante Independiente y River

Racing y Gustavo Costas recibieron una noticia que encendió las alarmas en Avellaneda, ya que, el futbolista Juan Nardoni sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará varias semanas alejado de las canchas, por lo que su presencia está en duda para las semifinales de la Copa Libertadores.

El mediocampista central que apenas pudo disputar unos minutos en el encuentro de vuelta ante Vélez, se sometió a estudios que confirmaron lo que se temía en el cuerpo técnico de Gustavo Costas y la lesión lo deja automáticamente afuera de partidos importantes en el calendario de Racing.

Según los tiempos de recuperación estimados, Nardoni necesitará al menos 21 días para dejar atrás la lesión muscular, lo que significa que se perderá el clásico de Avellaneda frente a Independiente y la serie de cuartos de final de la Copa Argentina ante River, dos compromisos de gran relevancia para Racing .

Juan Ignacio Nardoni se desgarró y es baja en Racing para los clásicos ante River e Independiente.

El gran interrogante es si podrá estar disponible para las semifinales de la Copa Libertadores, que se jugarán entre el 21 y 29 de octubre. La buena noticia para los hinchas y el DT es que, de acuerdo con los plazos naturales de recuperación, el mediocampista llegaría justo a la ida de las semifinales, pero el problema pasa por su falta de ritmo de competencia, ya que no tendría partidos previos para sumar minutos y llegar en plenitud física.

Ante esta situación Costas deberá evaluar si lo arriesga de entrada o si prefiere resguardarlo para la revancha, dependiendo de cómo llegue el equipo y del resultado del primer partido.

El Racing de Costas espera por Flamengo o Estudiantes en las semis de la Libertadores

El rival de Racing en la próxima instancia saldrá del ganador del encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la ida, el equipo brasileño se impuso 2-1 en el Maracaná y parte como favorito, aunque el “Pincha” mantiene viva la ilusión de revertir la historia en casa.

Nardoni había llegado a los cuartos de final entre algodones, luego de haber terminado con molestias en la ida, por lo cual no fue al banco en el partido ante Huracán y se lo cuidó especialmente para que llegara al cruce decisivo frente a Vélez. Ahora, la Academia deberá rearmarse en el mediocampo y buscar alternativas mientras espera que el mediocampista se recupere y pueda reaparecer en el tramo más importante del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971196523552690391&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: informa @florjuy_ que Juan Nardoni está DESGARRADO y se perderá el clásico de este domingo entre Racing e Independiente.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hWCb2yna87 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

Fuente: NA