La millonaria suma que se aseguró Racing por alcanzar las semis de la Copa Libertadores

Racing Club atraviesa un momento histórico. El equipo dirigido por Gustavo Costas derrotó a Vélez por Racing Vélez vuelta cuartos Copa Libertadores 2025 de la Copa Libertadores , instancia que no alcanzaba desde hace 28 años. Además de la ilusión deportiva, este avance significa un ingreso millonario que refuerza la economía del club de Avellaneda.

En lo que va de la edición 2025, Racing acumuló un total de 9.607.300 dólares en premios, una cifra inédita para la institución. Solo por participar en la fase de grupos, el club aseguró 3 millones de dólares. A esto se sumaron 1,32 millones por sus cuatro triunfos (330 mil dólares cada uno).

El camino en las fases eliminatorias también trajo beneficios significativos: 1,25 millones por alcanzar los octavos de final, 1,75 millones por avanzar a cuartos y 2,3 millones más por meterse entre los cuatro mejores de América.

Racing eliminó a Vélez y se metió entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores.

No todo es ganancia pura. Racing debió descontar 11.200 dólares por amonestaciones (400 por cada una de las 28 tarjetas amarillas) y otros 1.500 dólares por expulsiones. Aun así, el saldo final se mantuvo cercano a los 10 millones, lo que representa un ingreso clave para la tesorería.

Racing y la ilusión máxima

El club de Avellaneda busca conquistar su segunda Copa Libertadores, algo que no logra desde 1967. Su próximo desafío será a fines de octubre, cuando dispute las semifinales frente al ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Con el respaldo económico asegurado y el envión anímico que representa volver a estar entre los mejores del continente, Racing y sus hinchas se permiten soñar con alcanzar la gloria máxima.