La picante ironía de Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez ante Racing: "Tuvimos..."

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto no pudo dar el batacazo y eliminar a Racing en en el Cilindro. Tras perder por la mínima en la ida, el Fortín fue en busca de un gol que empatara la serie y mandara todo a los penales, pero no sucedió y con un gol de Santiago Solari, los dirigidos por Gustavo Costas volvieron a ganar (2-0 en el global) y se metieron entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores tras 28 años de espera.

Por su parte, el equipo de los Mellizos, que hicieron un gran certamen, se despidieron en cuartos y ahora tendrán que afrontar el torneo Clausura (el único frente que les queda para pelear), en el que se ubican terceros en la zona B con 17 puntos.

La picante ironía de Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez A diferencia de lo que ocurrió en la ida, en esta ocasión se lo pudo ver a Guillermo Barros Schelotto mucho más tranquilo en la conferencia de prensa, ya que en el campo de juego saludó y felicitó a todos los jugadores y CT de Racing por el pase a las semifinales, pero como no puede faltar en él también hubo un poco de ironía cuando le consultaron sobre la falta de gol en sus delanteros: “Eficacia tuvimos”, respondió y lanzó una risa.

Está respuesta se debe a que la única ocasión clara de gol de Vélez fue el tanto que le invalidaron a Imanol Machuca a través del VAR. El extremo izquierdo la enganchó de volea y Cambeses tuvo una reacción espectacular para evitar el gol en la línea. En un principio, Estaban Ostojich, árbitro del encuentro, convalidó el tanto, pero tras la revisión del VAR se pudo observar que la pelota no ingresó en su totalidad y que el tanto no debía ser convalidado. Ante esta situación, el Mellizo reconoció que no pudo ver la jugada desde su tablet: “Si era gol era un impacto fuerte en todos, en la gente y en los jugadores pero evidentemente no entró. Pienso que no entró porque lo determinó el VAR”.