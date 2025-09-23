La protesta de Guillermo Barros Schelotto por la jugada del gol de Racing, tras la eliminación de Vélez: "El lateral lo hizo..."

Racing se impuso en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 sobre Vélez Sarsfield tras vencerlo por 1-0 tanto en el Amalfitani como en el Cilindro (2-0 en el global), y se metió en semifinales después de 28 años. Y si bien fue un resultado justo dado el trámite del partido, hubo protestas por parte del rival.

En el gol de la Academia, obra de Santiago Solari al minuto 82, se lo pudo ver durante la transmisión a Guillermo Barros Schelotto protestando ante el cuarto árbitro y señalando al piso. Esto fue justo cuando Gabriel Rojas estaba sacando el lateral que desembocaría en la jugada del tanto.

"Para mí hizo el lateral 10 metros más allá, por eso protesté", aclaró el Mellizo respecto de su reclamo en conferencia de prensa, una vez consumada la eliminación. En la misma, también se refirió al casi gol del Fortín cuando las cosas iban 0-0, que terminó siendo anulado porque la pelota no pasó completamente la línea: "No lo vi. Impactó en ese momento el gol no convalidado, en todos. Pero evidentemente no entró, así lo determinó al VAR", apuntó al respecto.

En cuanto a lo que fue el desarrollo del partido y la llave, se mostró conforme con lo hecho por sus jugadores, pese a la derrota: "Vélez murió de pie. En ningún momento dejamos de pelear el resultado. Teníamos equipo para llegar a semifinales, pero no nos impusimos". Y agregó: "Fue una serie muy pareja. Pasó Racing y lo felicitamos. Le deseamos lo mejor".

Por último, se expidió sobre las metas de cara al final de la temporada, en la que solamente les queda el torneo Clausura: "No es fácil volver a ser campeón del fútbol argentino, porque competís con equipos muy buenos, como Racing mismo. Intentaremos dejar a Vélez lo más alto posible, seguir por este camino, y el primer objetivo será clasificar a los playoffs", concluyó Guillermo Barros Schelotto.