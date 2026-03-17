El hockey sobre patines mendocino se reinventa: nuevos pases, límites y arranque confirmado del torneo

El hockey sobre patines mendocino dio un giro clave en su estructura y busca frenar uno de los problemas que más venía golpeando a la actividad: la deserción de jugadores.

En la reunión realizada en la sede de la Asociación Mendocina de Patín, los consejeros de los clubes aprobaron una modificación sustancial en el reglamento de pases . A partir de ahora, se elimina la restricción que permitía solo un pase por año y se habilita la posibilidad de cambiar de club cada 180 días.

La medida apunta directamente a darle mayor libertad a jugadores y jugadoras, permitiéndoles cambiar de institución a mitad de temporada y evitar que muchos abandonen la disciplina ante la falta de oportunidades o conflictos internos.

Pero el cambio no llega solo. Para evitar desequilibrios deportivos, también se estableció un límite : cada club podrá incorporar un máximo de cinco pases por mercado por rama, con un tope de dos jugadores por categoría. La intención es clara: impedir que una institución “desarme” a otra llevándose planteles completos, una situación que venía generando fuertes tensiones en el ambiente.

La decisión marca un antes y un después en la dinámica del hockey local, buscando un equilibrio entre libertad del jugador y competitividad entre clubes.

Impsa y Andes Talleres son los campeones del Apertura de hockey sobre patines.

Tras la asamblea, se llevó adelante la habitual reunión de delegados, donde se confirmó el inicio del Campeonato Apertura 2026, se definieron los formatos de competencia, se confirmó que el libro de pases cierra el jueves 19 y se realizó el sorteo del fixture.

La acción comenzará esta semana con una programación cargada tanto en rama masculina como femenina. Entre los cruces destacados, en caballeros sobresalen duelos como Murialdo vs Petroleros, Casa de Italia vs Palmira y Banco Mendoza frente a Maipú Giol, mientras que en damas se destacan Godoy Cruz vs Murialdo y Petroleros vs Talleres.

Con nuevas reglas y calendario confirmado, el hockey mendocino pone primera con un objetivo claro: sostener a sus jugadores, ordenar la competencia y evitar que el talento siga perdiéndose en el camino.

femenino

masculino





