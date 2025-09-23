La contundente sentencia de Costas tras la clasificación de Racing a semifinales de Libertadores: "No voy a decir que..."

Gustavo Costas analizó la victoria ante Vélez en el Cilindro y habló sobre las expectativas que tiene con Racing en la Copa.

Racing logró una gran victoria sobre Vélez Sarsfield en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras el 1-0 en el Amalfitani, se impuso por el mismo resultado en casa gracias al gol de Santiago Solari al minuto 82 y se aseguró su lugar en las semifinales.

La Academia volvió a meterse en esta instancia después de 28 años, tras hacerlo por última vez en la edición de 1997. Gustavo Costas nuevamente hizo historia, al igual que en 2024 con la obtención de la Sudamericana, el primer título internacional tras 36 años. Y él, como nadie, quedó exultante tras la clasificación.

Las declaraciones de Gustavo Costas en conferencia de prensa Gustavo Costas 2 El Racing de Costas se ilusiona con la Copa Libertadores. EFE

"Estoy contento y orgulloso de los chicos, hicieron un partido bárbaro. Se ganó muy bien. Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo, pero pasó lo que queríamos", comenzó su análisis el DT en conferencia de prensa. "Nosotros queremos llevar al club allá arriba y nos falta mucho todavía. Tenemos que pensar en que todavía no ganamos nada", agregó, tratando de mantener la cautela.

"Hoy hicimos uno de los mejores partidos. Cada pelota que se perdía se recuperaba. Estuvimos juntos. Yo pienso que vamos recuperando el nivel. Con estos jugadores voy a la guerra. Estuvimos abajo de la tierra y salimos siempre. Tuvimos un bajón grande, pero lo más importante no era el esquema sino recuperar la confianza. Esos días que tuvimos, que fueron dos semanas, nos vinieron bárbaros para reponernos", destacó a continuación.