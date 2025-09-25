Estudiantes recibe a Flamengo en UNO con el objetivo de clasificar a las semis de la Libertadores: hora y TV

Estudiantes de La Plata recibirá este jueves a Flamengo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores , con el objetivo de dar vuelta la serie y meterse en las semifinales, donde ya espera Racing.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+, el árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

Estudiantes , que es dirigido por Eduardo Domínguez, saldrá a la cancha con la intención de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná . En el partido de ida, el “Pincha” se vio tremendamente superado en el arranque y ya estaba con una desventaja de 2-0 en solo ocho minutos. Sin embargo, con el pasar del partido, pudo revertir la situación y se mantuvo con vida en la serie gracias al descuento que llegó a través de Guido Carrillo.

Un triunfo de Estudiantes por solo un gol provocaría que la serie se defina por penales, mientras que una ventaja de dos tantos le daría la clasificación a las semifinales, instancia que no disputa desde 2009, cuando conquistó su cuarta Copa Libertadores .

En lo que respecta al torneo local, el equipo de La Plata le pudo ganar en la última fecha a Defensa y Justicia, por lo que se recuperó luego de dos derrotas consecutivas y se acomodó en la tercera posición de la Zona A con 15 puntos.

Flamengo intentará amarga la fiesta en La Plata

Estudiantes no la tendrá para nada fácil, ya que del otro lado estará el Flamengo, que tiene uno de los mejores planteles de América. El “Mengao” demostró de lo que es capaz durante los primeros minutos del partido de ida, aunque terminó sobrando el encuentro y sufrió las consecuencias por el gol de Carrillo.

Los dirigidos por el ex lateral Filipe Luis también dan pelea en el plano local, ya que lideran en el Brasileirao con 51 puntos, aunque el Palmeiras tiene un partido menos y podría superarlo. Todo apunta a que el título en la liga brasilera se podría definir entre estos dos equipos y el Cruzeiro, que también da pelea.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Libertadores 2025

Cuartos de final – vuelta

Estudiantes de La Plata – Flamengo

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: José Cabero (Chi)

Horario: 21:30. DT: Fox Sports y Disney+

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Ayrton Lucas, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Filipe Luis.

Fuente: NA