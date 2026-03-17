Con una ausencia, Gimnasia y Esgrima va por la recuperación ante Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para recibir a Estudiantes de La Plata en el estadio Víctor Legrotaglie con una preocupación importante en la previa: la lesión de Imanol González , una de las piezas clave del equipo.

El defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el último partido ante Deportivo Riestra, una lesión que lo dejará varios meses fuera de las canchas y que obligó al cuerpo técnico a rearmar la última línea.

Ante este panorama, todo indica que Diego Mondino será el encargado de ocupar su lugar en la zaga central , acompañando a Ezequiel Muñoz en la defensa del Lobo. La decisión del entrenador apunta a mantener la estructura defensiva con un futbolista que ya conoce el puesto y que puede aportar experiencia en un momento sensible del torneo.

Más allá de la baja sensible en defensa, el equipo dirigido por Ariel Broggi también tiene otro objetivo claro: volver al triunfo después de varias fechas sin poder sumar de a tres .

Imanol González una baja sensible en el Lobo del Parque.

El Lobo viene acumulando partidos sin victorias y necesita cortar la racha para no perder terreno en la tabla del Torneo Apertura. La igualdad reciente ante Riestra dejó la sensación de que el equipo compite, pero le está faltando el golpe final para quedarse con los tres puntos .

Por eso, el partido ante Estudiantes aparece como una oportunidad importante para recuperar confianza, especialmente jugando en casa y con el apoyo de su gente.

El probable equipo del Lobo para jugar ante Estudiantes

Con la modificación obligada por la lesión de González, la formación que se perfila en Gimnasia sería:

Gimnasia: Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.



Estudiantes: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina

La ausencia de González representa un golpe para el equipo mendocino, pero también abre la puerta para que Mondino tome protagonismo en la defensa.

En un contexto donde Gimnasia necesita volver a ganar, el Lobo buscará que el cambio obligado no altere el funcionamiento y que el Legrotaglie vuelva a ser escenario de una alegría mensana.