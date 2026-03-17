Costas reveló la divertida charla que tuvo con Maravilla Martínez antes de su regreso con doblete en Racing: "Hablé con Dios"

Gustavo Costas, DT de Racing, elogió al goleador de la Academia tras su actuación clave ante los cordobeses y aseguró que su rápida recuperación lo sorprendió.

Gustavo Costas fue reconocido por haber alcanzado los 200 partidos como DT de Racing y sus jugadores le demostraron todo el cariño.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, volvió a elogiar a Adrián Martínez luego de su actuación en el último partido de la Academia. El DT destacó el rendimiento del delantero y se sorprendió por la rápida recuperación que tuvo antes del encuentro que terminó en victoria 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

"Para mí tiene un arreglo con Dios", aseguró Costas al referirse al goleador. El técnico contó que el atacante había terminado el entrenamiento con molestias y que incluso lo habían descartado para el partido. "Ayer a la mañana me dijo que tenía el pie todo hinchado después de hacer fútbol y lo habíamos descartado", explicó Gustavo.

"Después, él es muy creyente. Vino y me dijo lo que me había dicho la otra vez cuando era para quedarse afuera más de dos meses: 'hablé con Dios y ya estoy curado'. Menos mal que lo puse, porque algunos habrán dicho, '¿para qué lo puso este b...?'", bromeó Costas, ya que Maravilla fue el autor de los dos goles de Racing.

Costas destacó a Maravilla Martínez y habló de su increíble recuperación Costas contó lo que habló con Maravilla Martínez en la previa de Racing-Estudiantes Río Cuarto Costas contó lo que habló con Maravilla Martínez en la previa de Racing-Estudiantes Río Cuarto. ESPN El resto es historia conocida. A pesar de que el delantero tenía el tobillo hinchado, finalmente jugó y tuvo una gran actuación, algo que el entrenador valoró especialmente. "No solamente los goles, lo que jugó y cómo trabajó en el partido, Maravilla es algo increíble", agregó el DT.

Pensando en lo que viene, Costas dejó abierta la posibilidad de que el atacante esté presente en el próximo compromiso frente a Belgrano en Córdoba. "Vamos a ver si está para viajar", señaló el técnico sobre la evolución física del futbolista.