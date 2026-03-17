Independiente arrancó ganando, pero Instituto se lo dio vuelta y cayó 2-1 en Alta Córdoba

Independiente no supo mantener la ventaja y perdió este lunes por 2-1 ante Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura que se jugó en el estadio Monumental Presidente Perón.

El primer gol del encuentro lo convirtió Matías Abaldo para el Rojo, a los 13 minutos, mientras que para la Gloria anotaron Alex Luna, a los 14', y Giuliano Cerato, a los 34'.

Independiente supo golpear primero con una genialidad de Matías Abaldo, quien se sacó un rival de encima y metió un remate colocado desde el vértice izquierdo del área grande, lejos del alcance del arquero Manuel Roffo.

No obstante, la Gloria supo reponerse e igualó rápidamente el marcador con un disparo raso desde fuera del área de Alex Luna, con pasado en el elenco de Avellaneda, y desconcertó a todo el banco de suplentes visitante.

GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE SOBRE INSTITUTO #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite pic.twitter.com/CpQYSEQIyp

A los 28 minutos, la polémica se hizo presente en Córdoba cuando una sujeción dentro del área dejó sin camiseta al volante del Rojo Iván Marcone. El árbitro Nicolás Ramírez aguardó por un llamado del VAR, pero el mismo nunca llegó y el encuentro transcurrió con normalidad, desatando el enojo en todos los integrantes del plantel visitante.

ALEX LUNA LO EMPATÓ RÁPIDO PARA INSTITUTO ANTE INDEPENDIENTE #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite pic.twitter.com/zNu1PsrBwu

En uno de los mejores momentos de los dirigidos por Gustavo Quinteros en el partido, apareció Giuliano Cerato tras un pase del propio Alex Luna, y una gran acción previa de Jhon Córdoba, para anotar el 2-1 y dar vuelta el resultado.

Cerato puso el 2-1 y La Gloria se lo dio vuelta a Independiente

El gol de Cerato para el 2-1 de Instituto ante el Rojo El gol de Cerato para el 2-1 de Instituto ante el Rojo TNT Sports

Ya en el complemento, los Diablos Rojos tuvieron, primero en la cabeza de Sebastián Valdéz, a los 2 minutos, y luego en la frente de Gabriel Ávalos, a los 20', la oportunidad de igualar el cotejo, pero ambos remates se fueron apenas desviados.

A partir de allí, Independiente perdió ritmo y no encontró los caminos para volver a lastimar a la defensa de Instituto.

Cómo quedaron en las posiciones y lo que viene para el Rojo y la Gloria

Embed Independiente ganó solo uno de los últimos cinco que disputó en el Torneo Apertura. pic.twitter.com/c0E8oAiwGi — Promiedos (@Promiedos) March 17, 2026

Con este resultado, el conjunto de Avellaneda dejó pasar una gran chance de acercarse a los primeros puestos del Grupo A y quedó en la séptima posición con 14 puntos, previo al cruce ante Talleres de Córdoba, el próximo sábado desde las 20:00.

Por su parte, el cuadro cordobés se ubicó en la undécima plaza con 11 unidades y dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas frente a la “T” y Unión de Santa Fe. Ahora, visitará a Boca el domingo 22 de marzo a partir de las 20:00.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Instituto vs Independiente