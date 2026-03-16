¡Bombazo! La decisión de Ancelotti con Neymar tras la polémica por su posible ausencia en el Mundial

A meses del Mundial 2026, Neymar parece más afuera que adentro de la competencia y Carlo Ancelotti no es indulgente a la hora de armar las convocatorias.

Faltan apenas 87 días para que comience el Mundial 2026 y una de las más grandes figuras de las últimas décadas pareciera estar más afuera que adentro. Neymar, muy condicionado por las lesiones en el último tiempo y lejos de su mejor nivel, casi no ha jugado en estos años en la selección de Brasil.

La Verdeamarela jugará dos amistosos en marzo -contra Francia el jueves 26 en Boston y contra Croacia el martes 31 en Orlando-. Carlo Ancelotti, que había incluido al ex Barcelona y PSG en la prelista, anunció este lunes la nómina definitiva y el 10 del Santos volvió a quedar afuera de la misma.

Los convocados de Carlo Ancelotti para los amistosos de marzo Convocados Brasil doble fecha amistosos marzo Ancelotti no incluyó a Neymar en la lista de convocados. CBF En una lista repleta de delanteros, con nombres resonantes como Endrick, Gabriel Martinelli, Metheus Cunha, Raphinha o Vinícius, el de Ney no aparece entre ellos. Esto se da luego de la polémica de su ausencia en el Piexe en el partido contra Mriassol, que coincidió con el cumpleaños de su hermana, lo que despertó muchas suspicacias por parte de los hinchas y la prensa.

Respecto de su decisión de no llamarlo para los amistosos, Carletto fue claro en conferencia de prensa: "Es una evaluación física, no técnica. Neymar es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente. Porque, tanto para el cuerpo técnico como para mí, no está al 100% de su potencial", apuntó el italiano.