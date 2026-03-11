El explosivo descargo de Neymar tras el polémico rumor sobre su ausencia en Santos: "Es demasiado difícil ser yo"

Neymar no jugó el último partido con Santos y en Brasil instalaron una teoría que se repite desde hace once años. El ex PSG salió a responder con todo.

La ausencia de Neymar en el último compromiso del Santos volvió a generar revuelo en Brasil. El crack brasileño no fue convocado para el partido frente a Mirassol por una molestia física, pero rápidamente comenzaron a circular teorías que poco tenían que ver con lo futbolístico y abrieron el enigma.

Resulta que en las últimas horas volvió a instalarse una vieja teoría: que la ausencia del delantero estaría vinculada con el cumpleaños de su hermana, Rafaella Santos. La versión cobró fuerza por una coincidencia que se repite desde hace más de una década: el ex Barcelona y PSG no juega partidos cercanos a esa fecha desde hace once temporadas.

Neymar, explosivo tras el polémica rumor sobre su ausencia en el último partido con el Santos Esta situación, además, generó ruido porque Neymar venía siendo seguido de cerca por Carlo Ancelotti, que lo incluyó en la prelista de la selección y había viajado exclusivamente para verlo jugar, algo que finalmente no sucedió. Es por eso que, cansado de especulaciones, el propio futbolista salió al cruce con un durísimo descargo.

Vojvoda, Neymar y una charla inédita en plena lucha del Santos por seguir en el Brasileirao. Neymar disparó contra la prensa brasileña luego de que lo acusaran de no jugar por el cumpleaños de su hermana Rafaela. Foto: Ricardo Moreira / Getty Images Mucha gente está creando muchas teorías sobre lo que me pasa. Si juego lesionado, como decían el año pasado, me equivoco. Si pienso sólo en mí, me equivoco. Si me reservo, me equivoco. Si juego con dolor o con algo que pueda agravar, me equivoco. Es complicado. Es muy difícil acertar. Muy difícil complacer a todos”, comenzó diciendo en el video que publicó en su cuenta de Instagram.