Mundial 2026: qué dijo la AFC sobre la participación de la selección de Irán en el certamen

Ante los trascendidos de la baja de Irán del Mundial 2026, desde la Confederación Asiática de Fútbol dieron una versión distinta de los hechos.

A tan solo 87 días del comienzo del Mundial 2026, el contexto internacional y la escalada bélica en Medio Oriente sigue generando mucha incertidumbre e intranquilidad como para pensar en el fútbol únicamente en términos deportivos. En ese sentido, uno de los temas que mantienen en vilo a los fanáticos es la participación de la selección de Irán.

La AFC indicó que Irán jugará el Mundial 2026 Grupo G Mundial 2026 Irán Irán quedó emparejado en el Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. FIFA Sin embargo, la baja podría no ser definitiva. En las últimas horas se expresó al respecto Windsor John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), e indicó que "no escuchó nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial": “Son miembros nuestros, queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, van a jugar", aseguró este lunes.

"Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la Federación de Fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, desde la federación nos han dicho que van al Mundial", agregó el dirigente en una conferencia de prensa que brindó en Kuala Lumpur.