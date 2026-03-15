Revelan cómo reaccionó Lionel Messi a la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España

Horas después del anuncio oficial, se conocieron detalles sobre la postura de Lionel Messi al partido que finalmente no se jugará al no haber acuerdo entre federaciones.

La cancelación de la Finalissima, que tanta expectativa e ilusión generaba, generó una fuerte repercusión a nivel mundial. Más allá de eso, desde el momento en el que se confirmó que el duelo entre la Selección argentina y España no iba a disputarse la mayoría pensó en el protagonista principal: Lionel Messi. ¿Cómo fue la reacción del 10?

Después de varios días de negociaciones, Conmebol y la UEFA no lograron ponerse de acuerdo para organizar el encuentro en la fecha FIFA de marzo y la falta de consenso terminó por tirar abajo el partido que debía enfrentar a los campeones de América y Europa, que ya se venía estirando desde hace varios años.

La revelación más esperada: ¿cuál fue la reacción de Lionel Messi a la cancelación? En medio de ese escenario, se revelaron detalles precisos sobre cuál fue la reacción del capitán argentino cuando se enteró del desenlace. Según ESPN, Messi se mostró decepcionado tras conocer la noticia de que el duelo ante España finalmente no se disputará, aunque también dejaron en claro que el rosarino nunca participó de las conversaciones ni los tironeos entre las federaciones.

Lionel Messi cinta de capitán Lionel Messi estaría decepcionado tras la cancelación de la Finalissima. Fotobaires La desilusión del capitán tiene una explicación clara. Desde lo deportivo, la Finalissima aparecía como una prueba única frente a una de las potencias europeas y que llega como candidata al Mundial 2026, un escenario ideal para varas de cara a la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá. Pero, además, también existía un incentivo personal más que importante para la Pulga.