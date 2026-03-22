Sufre Costas: la pésima noticia en Racing justo antes del clásico ante Independiente

Pese al triunfazo ante Belgrano en Córdoba, el fin de semana dejó una novedad que preocupa y mucho a Racing de cara a una seguidilla clave. De qué se trata.

Racing ganó un partido chivo ante Belgrano en Córdoba y revalidó su gran presente en el Torneo Apertura, donde no pierde hace ocho partidos y se acomodó en la Zona B con 18 puntos. No obstante, el golpazo llegó en la previa del partido en Alberdi y tiene que ver con la lesión de un futbolista clave para el equipo de Gustavo Costas.

En el entrenamiento del viernes pasado, Duván Vergara sintió una molestia al momento de patear al arco y encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Horas más tarde, los estudios confirmaron lo que nadie quería escuchar: el colombiano sufrió un desgarro en el aductor derecho.

Duván Vergara reveló una anécdota insólita con Costas luego de la clasificación de Racing a cuartos. Duván Vergara se desgarró y se pierde el clásico de Avellaneda ante Independiente. Foto: @RacingClub Baja sensible: Vergara se pierde la seguidilla más dura de Racing en el semestre La lesión, claro, obliga al ex América de Cali a alejarse de las canchas por algunas semanas, justo cuando la Academia entra en una seguidilla brava que puede marcar el rumbo del semestre. El primero será ante San Martín de Formosa por Copa Argentina, el sábado 28 de marzo, y luego llegarán los platos fuertes.

Es que el fin de semana del 4 de abril -la próxima fecha del Apertura- a Racing se le viene el clásico de Avellaneda frente a Independiente, seguido por el debut en la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero de Bolivia el 7. Como si fuera poco, el 12 recibirá a River en el Cilindro en un duelo que puede ser clave pensando en la clasificación a los playoffs.