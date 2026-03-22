Ver para creer: la confesión religiosa de Facundo Cambeses sobre por qué atajó el penal en Belgrano-Racing

Tras su descomunal actuación, Facundo Cambeses contó que recibió una señal celestial que le permitió hacerse fuerte desde los doce pasos. Los detalles.

Racing se hizo fuerte en Córdoba y le ganó 2-1 a Belgrano por la fecha 12 del Torneo Apertura para llegar envalentonado al clásico ante Independiente. Y gran parte del triunfazo académico tuvo que ver con un protagonista clave: Facundo Cambeses, quien volvió a ser decisivo y hasta se dio el lujo de atajar un penal.

El momento bisagra llegó cuando el Pirata, ya en desventaja tras el gol de Toto Fernández, tuvo la gran chance de igualar el partido desde los doce pasos. Nicolás Fernández se hizo cargo de la pena máxima, pero se encontró con la respuesta del ex Banfield, que aguantó hasta último momento y terminó desviando el remate con el pie.

Después del partido, Cambeses explicó cómo vivió esa jugada y sorprendió con una revelación inesperada. Según contó, antes del encuentro recibió un consejo celestial del colombiano Duván Vergara, quien no pudo estar por lesión. “Hablé con Dios y me dijo que si hay un penal, tenés que ir a la derecha”, confesó el arquero.

La señal de Vergara, la clave del penal que tapó Cambeses y le valió el triunfo a Racing en Córdoba "Le dije 'voy a muerte con eso'. Yo soy muy creyente, así que le hice caso, lo atajé y ahora me debe estar esperando en el vestuario para decirme que fue gracias a él", relató el 25 en diálogo con la transmisión oficial.

La confesión celestial de Facundo Cambeses tras su penal atajado en la victoria de Racing ante Belgrano. La confesión celestial de Facundo Cambeses tras su penal atajado en la victoria de Racing ante Belgrano. Video: TNT Sports Fiel a la indicación, el de los guantes eligió ese lado en el momento clave. Aunque el tiro de Uvita fue flojo y al medio, su reacción fue suficiente para sostener la ventaja de Racing, que terminó cerrando una victoria que lo acomodó en los primeros puestos de la Zona B (momentáneamente, quedó tercero con 18 puntos).