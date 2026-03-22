La lapidaria frase de Gustavo Quinteros que expone el duro momento de Independiente: "Está pesado el tema"

Independiente volvió a perder y el entrenador Gustavo Quinteros apuntó al aspecto mental de un equipo que, según el, no mereció perder.

Gustavo Quinteros no se guardó nada tras la derrota y habló de un problema que preocupa en Independiente.

Luego de la derrota por 2-1 de Independiente ante Talleres de Córdoba en el estadio Libertadores de América -Ricardo Bochini, Gustavo Quinteros no esquivó el análisis y dejó una frase que marcó el clima actual: “Anímicamente está pesado el tema”. El entrenador hizo foco en el impacto anímico que atraviesa el plantel en un momento clave del torneo.

"La presión de ganar, jugar bien y tratar de conseguir algo importante, que es lo que nos propusimos este año, hace que por momentos tengamos buenos rendimientos y por momentos no. Pero lo hablé con los jugadores: la única manera de salir es jugar de esta manera todos los partidos que vienen, no darles la posibilidad a los rivales de que, por un error nuestro, nos conviertan", describió Quinteros.

Más allá del resultado, el DT destacó una mejora en el rendimiento respecto al partido anterior, aunque lamentó no haber sumado: “Este partido fue muy diferente al anterior. Cambiaron muchas cosas desde el esfuerzo y la actitud. Creo que jugamos un buen partido y estamos muy dolidos porque Independiente merecía ganarlo al partido”, aseguró en conferencia, remarcando que el equipo generó situaciones claras tanto en el primer como en el segundo tiempo.

Gustavo Quinteros rescató la actuación de Independiente Embed "JUGANDO DE ESTA MANERA VAMOS A GANAR MÁS DE LO QUE VAMOS A PERDER" Gustavo Quinteros rescató la actuación de Independiente pese a la derrota contra Talleres. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/vS1IIBhS39 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) March 22, 2026 Sin embargo, el golpe llegó por errores puntuales. "Nos equivocamos en una pelota parada y nos empatan enseguida. Eso pegó mucho en lo anímico", explicó Quinteros, quien remarcó que esas fallas terminan condicionando a un equipo que, según su mirada, hace méritos pero no logra traducirlos en resultados.

En ese sentido, el entrenador fue más allá y apuntó directamente a la cuestión mental: "A algunos jugadores les pesan los momentos del partido. La presión de ganar y jugar bien hace que por momentos tengamos buenos rendimientos y por momentos no".