La vergonzosa burla de Néstor Gorosito a la U. de Chile sobre la violencia ante Independiente: "Estuvieron en Argentina mostrando el cul..."

Fin del sueño para Alianza Lima en la Copa Sudamericana. El equipo comandado por Néstor Gorosito, que había igualado sin goles en la ida, perdió 2-1 ante Universidad de Chile, club que clasificó por escritorio tras los vergonzosos e inaceptables incidentes en la cancha de Independiente, y se despidió en los cuartos de final del certamen continental.

En un partido muy parejo de principio a fin, los goles de Assadi y Altamirano le permitieron al elenco trasandino meterse entre los cuatro mejores del torneo y ahora se verán las caras con Lanús (el partido de ida será el 20 de octubre y la vuelta el 27). De todas maneras, desde el lado del conjunto peruano no se fueron conformes con parte de los dirigentes del club chileno, ya que acusaron que rumbo al túnel de vestuarios se burlaron de ellos luego de la eliminación.

La vergonzosa burla de Gorosito a la U. de Chile Es por ello que en conferencia de prensa, Pipo Gorosito denunció estos hechos y lanzó una vergonzosa burla a la Universidad de Chile rememorando lo sucedido ante Independiente: “Un señor de barba, de los jugadores no, con el cuerpo técnico tampoco… un señor de barba de acá, cargó, qué se yo. Un flaco alto, que es el presidente o no sé quién es, dijo ‘váyanse para casita’. Un desubicado“, sentenció.

“Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia que no conduce a nada”, añadió el entrenador de Alianza Lima.