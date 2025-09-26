Condenaron al hermano del jugador de Boca Ayrton Costa por el femicidio de su pareja
Carlos Costa (28) fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Aguilar, ocurrido en octubre de 2023.
En las últimas horas, Carlos Costa (28), hermano del actual futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Aguilar. El crimen ocurrió en octubre de 2023, en Quilmes.
Este viernes al mediodía, los jueces del TOC N° 4 de Quilmes, Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni condenaron a Costa por haber asfixiado a la joven, con quien mantenía una relación.
Te Podría Interesar
Cómo fue crimen
El miércoles 11 de octubre de 2023, la Policía detuvo al hermano del jugador de Boca en su domicilio en Bernal, donde ya cumplía arresto domiciliario por una causa por robo y secuestro. Los efectivos descubrieron que el joven de 28 años presentaba rasguños en el cuello y las manos lesionadas.
Durante la investigación, tanto el futbolista como su entorno manifestaron que no se trató de un femicidio, lo que generó la presunción de que el jugador casi sea acusado del delito de falso testimonio o hasta posible encubrimiento, algo que hasta el momento no ocurrió.
En el juicio, los abogados del acusado vincularon las lesiones de su cuerpo con que su cliente y la víctima consumían drogas y Agustina comenzó a convulsionar por sobredosis, momento en el que su pareja la ayudó. Sin embargo, los jueces no creyeron en esa versión y lo condenaron a la pena máxima por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por haber existido entre víctima y victimario una relación de pareja.