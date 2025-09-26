Un adolescente de 15 años está en grave estado tras una brutal pelea escolar en Avellaneda

El enfrentamiento ocurrió en la Escuela Secundaria N°27, donde un estudiante de 16 años golpeó a su compañero de 15. La víctima permanece internada en el Hospital Fiorito con asistencia respiratoria

Un adolescente de 15 años se encuentra internado en grave estado luego ser atacado a golpes por un compañero de 16 en un colegio del partido bonaerense de Avellaneda, al tiempo que el presunto agresor fue detenido por tentativa de homicidio.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°27, emplazada en las calles Roca y Chacabuco, donde ambos implicados protagonizaron un enfrentamiento a trompadas.

Isaías M., el menor de 15, fue derivado de emergencia al Hospital Fiorito en el que el personal de salud realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró estabilizarlo.

El damnificado permanece en estado delicado, con respirador artificial, mientras que el supuesto atacante fue trasladado la Comisaría 1° para concretar su aprehensión por homicidio en grado de tentativa.