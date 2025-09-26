Desmantelaron una banda narco que utilizaba una playa de estacionamiento como punto de distribución

Una serie de allanamientos permitieron desarticular a la banda narco que operaba en una playa de estacionamiento en San Rafael. Hubo tres detenidos.

Una investigación antidrogas terminó la mañana de este viernes con la captura de tres presuntos integrantes de una banda narco en San Rafael. A raíz de una serie de allanamientos, secuestraron marihuana y cocaína, entre otros elementos incriminatorios. Los sospechosos utilizaban una playa de estacionamiento como "punto de distribución".

El primer allanamiento se desarrolló en una vivienda del pasaje México, donde fue detenido un hombre de 64 años. Allí, el personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), que realizó la investigación, incautó marihuana en bolsas y frascos, así como también cigarrillos artesanales de esa sustancia. Además, hallaron semillas y plantas de cannabis, recortes de nailon, una balanza digital y un teléfono celular.

La caída del presunto líder de la banda narco A partir de eso, los sabuesos avanzaron hacia la playa de estacionamiento señalada como núcleo de la organización. En ese lugar fue detenido un hombre de 60 años, sindicado como el líder de la organización. En el lugar incautaron marihuana, una balanza de precisión en mal estado, un celular y tres libretas con anotaciones presuntamente vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Banda narco San Rafael (2) Bolsas de cocaína, dinero en efectivos y otros elementos incautados en los procedimientos. Gentileza.

Por su parte, el tercer procedimiento se realizó en un departamento ubicado en el sexto piso de un edificio en calle Avellaneda, donde una mujer de 53 años fue aprehendida cuando llegaba al lugar. Durante la requisa personal se le secuestraron envoltorios de cocaína, una balanza de precisión en funcionamiento, un celular, elementos de fraccionamiento y una libreta con anotaciones de interés para la causa.