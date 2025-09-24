Cuál es la banda narco que está bajo la mira por el triple crimen de las jóvenes de La Matanza

Las autoridades buscan a un narcotraficante peruano por el crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

En las últimas horas, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.

Cuál es la banda narco que está bajo la mira Se trata de la Mafia de los Peruanos, una banda que domina parte de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores. Cabe destacar que el barrio está dividido. Por un lado, está el grupo de los paraguayos que maneja la marihuana, mientras que la banda de los peruanos maneja la cocaína. Este último, controla un territorio de siete hectáreas en la villa, con manzanas como la 13, la 25 y la 31.

Villa 1-11-14 en el Bajo Flores, triple crimen La Matanza Google Maps

Quiénes son los detenidos Por el momento, cuatro personas se encuentran detenidas. Durante un allanamiento a un domicilio ubicado sobre Río Jáchal y Chañar, los efectivos capturaron a un hombre y una mujer que “limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados”. Según trascendió, el viernes pasado, la vivienda había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y habían organizado una “fiesta narco”.

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos. Esta última es dueña de la casa previamente allanada. Mientras que el hombre, de nacionalidad peruana, estaría vinculado a un grupo narco de la zona del Bajo Flores, donde las jóvenes ejercían prostitución.