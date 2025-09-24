Morena Rial reveló qué vínculo tenía con las víctimas de Florencio Varela y criticó a la Policía

Morena Rial expresó su bronca en redes al enterarse del crimen de las jóvenes y cuestionó la rapidez policial en otros casos.

La mediática se mostró conmovida por el triple crimen de La Tablada y apuntó contra la ineficiencia policial en la investigación. Morena Rial explicó cómo conocía a las tres chicas asesinadas y comparó el caso con la rapidez de la policía cuando investigó el robo en la casa de Pampita.

Horas antes de confirmarse la peor noticia, la mediática había manifestado su preocupación por la desaparición de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. Tras conocerse que habían sido halladas sin vida en Florencio Varela, la hija de Jorge Rial estalló contra las autoridades.

El video de Morena Rial explicando su vínculo con las víctimas Morena Rial habló sobre el triple crimen de Florencio Varela

En un mensaje contundente, denunció un doble estándar en la forma en que actúa la fuerza policial: "Si le roban a una modelo famosa, a las pocas horas están los detenidos y las pertenencias recuperadas". "Con estas chicas desaparecidas ni revisaron las cámaras hasta varios días después. Manga de inoperantes", agregó la mediática.

El vínculo de Morena Rial con las víctimas Consultada por sus seguidores sobre si conocía a las jóvenes, Rial aclaró que nunca las trató personalmente, pero sí tenía amigos en común. Esa cercanía indirecta la llevó a seguir el caso con atención y a manifestar su indignación por el desenlace.