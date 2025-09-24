"Me arrancaron a mi hija": el desgarrador dolor de la mamá de una de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Luego de que la Policía Bonaerense confirmara este miércoles por la mañana que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) , una de las madres de las chicas pidió entre sollozos y lamentos que se haga justicia por su hija .

"Me mataron a mi hija", exclamó en llanto Paula, mamá de Brenda, quien desapareció junto con Morena y Lara desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza, cuando se subieron a una camioneta blanca y no se supo más nada de ellas.

El Pedido Desesperado De La Mamá De Brenda, Una De Las Chicas Asesinadas De La Matanza

La madre de la joven de 20 años pidió justicia por su hija, " que paguen todos los que tengan que pagar ", y se lamentó por la tragedia que estaba atravesando: " Me arrancaron a mi hija , era una nena buena y no se merecía ninguna de estas tres chicas terminar como terminó".

Además, hizo un pedido a la prensa y al sistema judicial, en el que dijo: "Les pido por favor, no me importa la política, no me importa nada, quiero que me ayuden a que caigan todos: a los que encontraron y seguramente atrás hay otra cosa".

"Quiero a todos presos", sentenció la madre de Brenda entre sollozos. La mujer, visiblemente afectada, subrayó: "No voy a echar culpa a nadie en este momento, ya mi hija no está, yo lo único que pido es que me ayuden a encontrar a todos, uno por uno".

Cuando le consultaron por el bebé de 1 año , la mamá de la joven afirmó que estará con ella, y que "es lo que me quedó de mi hija".

A su vez, agradeció el apoyo que le brindaron los vecinos de la Matanza y reiteró nuevamente que ahora le toca actuar a la justicia para saber qué sucedió con Brenda, Morena y Lara.