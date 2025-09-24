Balearon la casa de la mamá de Lara, una de las chicas asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela

Mientras aún se lleva a cabo la investigación por el triple crimen, un hombre tiroteó la casa de la mamá de una de las chicas asesinadas.

Ahora, hombres habrían baleado la casa de Lara, madre de una de las víctimas en el triple crimen.

Mientras se lleva a cabo una fuerte investigación por el triple crimen de las chicas de Florencio Varela que aparecieron muertas en La Matanza, donde ya se detuvo a cuatro personas. Ahora, balearon la casa de la mamá de Lara, la chica de 15 años que falleció en este horroroso crimen.

Todavía se sigue buscando el paradero del principal acusado, que sería un narco perteneciente a la villa 1-11-14, ya que una de las hipótesis es que el crimen habría sido una venganza narco, según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Las tres víctimas, Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, fueron vistas por última vez subiéndose a una camioneta blanca, que este miércoles fue encontrada incinerada.

Ese mismo día, una moto pasó frente a la casa de la mamá de Lara, la menor de las tres víctimas, y al grito de "Agostina", nombre de la hermana mayor de la adolescente, balearon la vivienda. Ante esto, la madre pidió protección policial.