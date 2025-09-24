Se conocieron los escabrosos detalles de las autopsias a las chicas asesinadas en Florencio Varela: signos de tortura y cortes
En medio de la conmoción por el triple crimen de Florencio Varela, se conocieron los resultados de las primeras autopsias de los cuerpos de las chicas que eran de La Matanza.
En medio de la conmoción por el triple crimen de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, se conocieron los resultados de las primeras autopsias. Estas revelaron fuertes detalles sobre la brutalidad que ocurrió en Florencio Varela: signos de tortura, cortes post-mortem, y hasta intentos de quemar los cuerpos de las víctimas. Además, la violencia parece haber sido prolongada, con las muertes ocurriendo en momentos distintos.
Se espera que los detalles de la investigación, bajo la dirección del fiscal Gastón Duplaa, puedan esclarecer el contexto de este crimen y la familia de las tres chicas consigan justicia cuanto antes.
