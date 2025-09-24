Se conocieron los escabrosos detalles de las autopsias a las chicas asesinadas en Florencio Varela: signos de tortura y cortes

En medio de la conmoción por el triple crimen de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, se conocieron los resultados de las primeras autopsias. Estas revelaron fuertes detalles sobre la brutalidad que ocurrió en Florencio Varela: signos de tortura, cortes post-mortem, y hasta intentos de quemar los cuerpos de las víctimas. Además, la violencia parece haber sido prolongada, con las muertes ocurriendo en momentos distintos.