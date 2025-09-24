Se filtró el momento en el que la menor de edad asesinada en Florencio Varela salió en televisión y hubo polémica

Este miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) , las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza .

Se filtró el momento en el que la menor de edad asesinada en Florencio Varela salió en televisión

En las últimas horas, se conoció un video de cuando la menor de 15 años apareció en la televisión y admitió que trabajaba como prostituta en Floresta. En aquella ocasión, Lara había salido en TV por un conflicto entre vecinos que se quejaban del ejercicio de la prostitución en la zona.

En diálogo con el programa Lape Club Social, la joven, quien se presentaba como Luna, decía que tenía 20 años, cuando en realidad tenía 15. Según trascendió, Lara contaba con un documento falso, motivo por el cual nunca fue detenida.

La principal línea investigativa sobre el triple crimen de las jóvenes estaría relacionada a un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano de la Villa 1-11-14.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó unos días atrás, cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de dicha banda narco y le habría robado parte de la cocaína y dinero en efectivo.

Encontraron dos cuerpos en Florencia Varela X

Ante lo ocurrido, la banda habría organizado como venganza una presunta “fiesta narco”. Los detenidos las habrían llevado engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares. Sin embargo, las tres fueron asesinadas de manera brutal.