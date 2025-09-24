El papá de Brenda, una de las chicas asesinadas en Florencio Varela, habló de "gente con privilegios y permitidos por el financiamiento político"

Con un crimen que aún sigue bajo investigación, el papá de una de las víctimas habló del triple crimen de las jóvenes de Florencio Varela.

Este miércoles, en Florencio Varela, se hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, las chicas que habían desaparecido en La Matanza. Si bien aún faltan esclarecer detalles de lo ocurrido, todo indicaría que fue un triple crimen utilizado como una venganza narco.

El padre de Brenda y tío de Morena dialogó con A24 mientras aún se lleva a cabo un fuerte operativo para esclarecer la causa del hecho, donde una de las principales hipótesis sería una venganza narco y ya se conocieron los primeros detalles de las autopsias de las jóvenes.

"Es un momento de mierda, es un momento muy malo". En base a la información que trascendió en las últimas horas, el padre explicó que es una "maldad, zaña, vía libre, es tener carta blanca. Esa hacer y deshacer. Cuando le dan permitidos a la gente que tiene privilegios y tiene permitidos por el financiamiento político".

El padre luego mencionó cuándo tuvo la última conversación con su hija: "Yo no sabía que iba a salir el viernes. Tuve la última comunicación el miércoles pasado y le pude preguntar si me podía traer al nene, así comíamos algo y podía ver a mi nieto de un año. Hay que remarla y salir a trabajar por ellos".

El último mensaje con su hija antes de su desaparición en La Matanza "Con mi hermana era con quien tenía más comunicación, la mamá de Morena. Yo el miércoles le mandé un mensaje y me dijo: ‘Mañana voy, papi’, y le creí. El mismo viernes que pasó todo esto la llamé seis veces: cuatro veces me rechazó y las últimas no respondió, a las 18:30 de la tarde".