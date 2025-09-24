Se supo quiénes son los acusados por el triple crimen de Florencio Varela: la foto de su detención

Se conocieron las identidades de los cuatro detenidos por el crimen en Florencio Varela, mientras aún se sigue investigando el caso.

Se conocieron en la tarde de este miércoles las identidades de los cuatro detenidos por el triple crimen de Morena Verri (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda Del Castillo (20), las jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Fuentes del caso confirmaron los nombres de los implicados, dos hombres y dos mujeres, por los tres femicidios.

Se trata de Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Todos se encuentran alojados en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria.

A su vez, continúa la búsqueda de un quinto implicado, un hombre de nacionalidad peruana que sería el líder de la organización narco.