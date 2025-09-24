Quién sería el abogado de la familia de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Este miércoles, en Florencio Varela , se hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara , las chicas que habían desaparecido en La Matanza . Si bien aún faltan esclarecer detalles de lo ocurrido, todo indicaría que fue un triple crimen utilizado como una revancha narco.

En el medio de la angustiante tragedia, Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, dialogó con la prensa. Allí comentó que el abogado Fernando Burlando sería la persona que los representaría en la causa.

"Mi nieto está en contacto con él. Creo que él nos va a representar. Nos dio la plena seguridad de que va a estar con nosotros hasta la última consecuencia", declaró Antonio.

En su conversación con la prensa desde la localidad de La Tablada, Antonio habló sobre las especulaciones que tiene la familia con respecto a lo que ocurrió. "No tenemos ninguna hipótesis. Vos ves los hechos y pensas que las dos más grandes (Brenda y Morena) fueron engañadas a un encuentro, que salió mal", dijo.

"La Justicia fue muy lenta. En un primer momento nos dijeron que había que esperar 24 horas más para tomar la denuncia. ¿Cómo van a rastrear los teléfonos recién ayer a las cinco de la tarde? Salieron corriendo, hicieron un barrido de celulares y aparecieron. ¿Por qué no lo hicieron antes?", cuestionó el abuelo de las chicas.

Las chicas asesinadas en Florencio Varela Las chicas asesinadas en Florencio Varela.

En esta misma línea, apuntó contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. "yo siempre digo que la Justicia, la educación y la seguridad van de la mano. Entonces, vamos a hacer las cosas como corresponden. Quisiera que venga el intendente y que nos de una explicación".

Frente a la pregunta de si alguna autoridad se había acercado a hablarles, Antonio contestó que "nos metieron en la Brigada, vinieron dos que parecían barrenderos que nos decían que se iban a ocupar". Agregó que "les dijimos que nosotros no queríamos que se ocupen ellos, acá hay un intendente, él tiene que velar por nosotros".

"El intendente es un cobarde. Tendría que haber venido acá custodiado, como anda siempre, y venir y decir "estoy con ustedes", y listo, ya nos conformó. Nos sentimos desprotegidos. Porque si vos te sentís abandonado, estás muy solo, pero te tienen que proteger", declaró.

"Ahora tengo que llevarlas yo a mis nietas"

En la conferencia de prensa, le consultaron si tenía miedo con respecto al tiroteo que había sufrido la casa de la madre de Lara, la tercer chica asesinada. "Ojalá me hubiesen matado a mi y no a mis nietas. Siempre hablaba con Brenda que cuando yo me muriese la manija de adelante la iba a llevar ella y atrás iba a estar Morena. Ahora tengo que llevar yo a mis nietas. ¿Por qué, si el primero que se tendría que ir soy yo? A mi que me vengan a balear, voy a poner el pecho", contestó Antonio, angustiado.

Por otro lado, el abuelo hizo referencia a los comentarios que califican de vuidas negras a sus nietas. "Yo siempre digo lo mismo, a las mujeres no se las puede juzgar, hagan lo que hagan con sus cuerpos. Mis nietas no eran viudas negras ni nada de eso. Cuando escucho esto siento un poco de flojedad, muy poca empatía hacia las nenas", expresó.

Por otro lado, Antonio hizo uso del espacio para pedir Justicia: "ya tenemos el desenlace fatal. Ahora queremos saber quienes fueron, el ministro dijo que había más implicados. ¿Quiénes? Decime quiénes".