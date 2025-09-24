Crimen de Florencio Varela: las imágenes de la marcha pidiendo justicia por las jóvenes asesinadas

En el marco de la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer el triple crimen en Florencio Varela, este miércoles se realizó una manifestación en la Plaza Flores desde las 19 horas, pidiendo justicia por el asesinato de Morena Verdi y Brenda del Castillo, de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años.
Mientras aún se lleva a cabo la investigación, donde ya hay cuatro detenidos de los cuales también trascendieron los nombres, las agrupaciones La Roja y Ni Una Menos, junto a personas autoconvocadas, realizaron una marcha. Además, se desplegó un fuerte operativo policial que rodeó a la concentración.
Las imágenes de la marcha en Flores por el triple crimen
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
La manifestación en la Plaza de Flores por el triple crimen de Florencio Varela
La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela.
Juan Mateo Aberastain/MDZ