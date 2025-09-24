Crimen de Florencio Varela: las imágenes de la marcha pidiendo justicia por las jóvenes asesinadas

En el marco de la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer el triple crimen en Florencio Varela, este miércoles se realizó una manifestación en la Plaza Flores desde las 19 horas, pidiendo justicia por el asesinato de Morena Verdi y Brenda del Castillo, de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años.