Crimen de Florencio Varela: las imágenes de la marcha pidiendo justicia por las jóvenes asesinadas

Este miércoles, los grupos Las Rojas, Ni una Menos y autoconvocados se manifestaron en la Plaza Flores pidiendo justicia por Brenda, Morena y Lara.

La marcha de la cual participaron distintos grupos de manifestantes fue para pedir justicia por el triple crimen en Florencio Varela.

Juan Mateo Aberastain/MDZ

En el marco de la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer el triple crimen en Florencio Varela, este miércoles se realizó una manifestación en la Plaza Flores desde las 19 horas, pidiendo justicia por el asesinato de Morena Verdi y Brenda del Castillo, de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años.

Mientras aún se lleva a cabo la investigación, donde ya hay cuatro detenidos de los cuales también trascendieron los nombres, las agrupaciones La Roja y Ni Una Menos, junto a personas autoconvocadas, realizaron una marcha. Además, se desplegó un fuerte operativo policial que rodeó a la concentración.

Las imágenes de la marcha en Flores por el triple crimen

La manifestación en la Plaza Flores por el triple crimen de Florencio Varela
