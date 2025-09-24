Cómo fueron las últimas horas de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Luego de confirmarse la identidad de los cuatro detenidos por el crimen de las jóvenes, se conoció cómo fueron los últimos momentos de las chicas en Florencio Varela.

Aparentemente, las víctimas del triple crimen habrían presenciado los mutilamientos que le realizaban a las demás.

Este miércoles se confirmó la muerte de las tres chicas que habían desaparecido en La Matanza, un triple crimen que se cree estaría vinculado a una venganza narco por un supuesto robo a un narcotraficante de las jóvenes. Ahora se conoció cómo pasaron sus últimos momentos Lara, Morena y Brenda, que presenciaron los mutilamientos de las demás.

Según relataron y se pudo confirmar en la autopsia de los cuerpos hallados en Florencio Varela, Lara, la más chica de las tres víctimas, sufrió el mutilamiento de los cinco dedos de su mano izquierda y luego le realizaron cortes en sus brazos. Todo en presencia de las otras dos víctimas.

Posteriormente, una de las mayores, que aún no se identificó cuál, fue amordazada y fue a quien, luego de asesinarla, le cortaron el abdomen desde el tórax hasta la altura de la pelvis y se le retiraron sus órganos, que luego fueron colocados en una bolsa que ataron a su cuerpo cuando fue enterrada.

La tercera también sufrió el mutilamiento de sus brazos, donde aparentemente habrían tenido una videollamada con algunos líderes narcos, a quienes se les adjudica este crimen.

Una de las principales hipótesis del triple crimen Hasta el momento, la principal hipótesis que se analiza en la investigación, donde ya hay cuatro detenidos y donde durante la tarde del miércoles balearon la casa de la hermana de Lara, es un crimen narco como venganza por algún hecho que habrían cometido las jóvenes.