Florencio Varela: se conocieron los escabrosos detalles de las autopsias a las chicas asesinadas

En medio de la conmoción por el triple crimen de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, se conocieron los resultados de las primeras autopsias a las chicas. Estas revelaron fuertes detalles sobre la brutalidad que ocurrió en Florencio Varela: signos de tortura, cortes post-mortem, y hasta intentos de quemar los cuerpos de las víctimas.

Incluso, a una de ellas- no se precisó aún a cuál de ellas- le cortaron parte de los dedos de una mano. Además, la violencia parece haber sido prolongada, con las muertes ocurriendo en momentos distintos. De hecho, en los tres casos se comprobó que la fecha de muerte data de hace cuatro días, lo que revela que fueron asesinadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado.

Detalles escabrosos del crimen de Florencio Varela En este sentido, se supo que Brenda del Castillo tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas. Su muerte dataría 3 de la madrugada. Además, presentó heridas cortantes en el cuello.

Morena Verdi fue hallada con un profundo corte en el abdomen que habría sido provocado después del fallecimiento. También mostraba luxación cervical y varios golpes en la cara.

En tanto, Lara Morena Gutiérrez (15) sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo. Según se conoció, a la adolescente le amputaron cinco dedos de la mano izquierda. También tiene quemaduras en la falange de los dedos (en vida). Murió en la madrugada del sábado.