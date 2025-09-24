Triple crimen: así fue el momento en el que el padre de Brenda se enteró del asesinato de las tres jóvenes

Leonel, padre de Brenda Loreley Del Castillo, una de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza, aseguró que se enteró de la muerte de su hija por los medios.

La confirmación del hallazgo de los tres cuerpos en una vivienda de Florencio Varela generó conmoción y dolor en las familias de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Mientras la Policía de la DDI informó oficialmente a los allegados de Morena, el padre de Brenda aseguró que se enteró de la muerte de su hija por la prensa.

"Me estoy enterando ahora que mi hija está fallecida. La presencia política y judicial que hay. Son impresentables. A mí no me informaron nada. Estoy en la Rotonda de La Tablada. No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta", expresó Leonel en diálogo con LN+.

La hipótesis narco en la investigación La investigación apunta a un posible crimen vinculado al narcotráfico. Según trascendió, la mujer dueña de la vivienda donde se encontraron los cuerpos —detenida el martes por la noche— habría confesado que las jóvenes fueron asesinadas como parte de una venganza atribuida a una organización narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.