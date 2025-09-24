Así fue el operativo en Florencio Varela por el triple crimen de las chicas asesinadas de La Matanza

Luego de la desaparición de las tres chicas en la zona de La Tablada en el partido de La Matanza el viernes 19 de septiembre por la noche, la Policía Bonarense realizó un operativo en el que encontró tres cuerpos en la localidad porteña de Florencio Varela en el marco de la investigación por el crimen de Morena Verri, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez .

La intervención policial se dio en una vivienda del barrio Mayol, en Florencio Varela, que duró 12 horas aproximadamente, y el cual comenzó alrededor de las 21 del martes. El peritaje exhaustivo que se realizó tuvo lugar a 10 cuadras de donde se emitió la última señal del teléfono celular localizado por los investigadores.

Allí, se encontraron tres cuerpos de mujeres jóvenes descuartizadas que luego se confirmó, eran Brenda, Morena y Lara . En el lugar trabajaron agentes de la Policía Bonaerense, peritos forenses y efectivos de la Policía Científica.

La casa en Florencio Varela en la que la Policía Bonaerense realizó un operativo en el que encontraron los cuerpos descuartizados de las tres chicas asesinadas.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos de la zona a TN, dentro de la casa había un olor muy fuerte a cloro o lavandina , y además, algunos residentes que sostuvieron que en los objetos personales de los habitantes de la casa había manchas de sangre .

No obstante, los detalles más escabrosos los brindó uno de los testigos que dijo que el sábado a la madrugada los acusados de la desaparición de las chicas quisieron comprar alcohol en un comercio, pero la vendedora no les aceptó los billetes porque tenían manchas de sangre. A su vez, tenían una mochila también ensangrentada.

Quiénes viven en la casa donde encontraron los cuerpos de las chicas desaparecidas

La vivienda, de acuerdo con los vecinos, está ocupada desde hace unos cuatro o cinco meses por personas presuntamente de nacionalidad peruana, aunque ese dato aún no fue confirmado de manera oficial. Los residentes de la zona señalaron que los actuales inquilinos llevan poco tiempo en el barrio, en contraste con la pareja que habitó la propiedad durante cinco años y que, tras su separación, la dejó en alquiler.

En paralelo, la investigación policial a cargo de peritos de la División Científica abarcó la búsqueda de posibles rastros de sangre y la toma de testimonios entre los vecinos.

La casa en la que encontraron el cuerpo de las tres chicas asesinadas

En qué estado encontraron los cuerpos

De acuerdo con NA, uno de los cuerpos fue hallado calcinado dentro de una camioneta blanca, que podría ser el mismo vehículo que abordaron las jóvenes el viernes pasado, el día de su desaparición. Los investigadores confirmaron que la patente del vehículo estaba adulterada.

En tanto, el segundo cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Chañar y Jachal, en el partido bonaerense de Florencio Varela. El tercer cuerpo también apareció en esa casa, según trascendió esta mañana. En ese contexto, la policía científica trabaja en el lugar para identificar los restos.

Hipótesis y rastreo de las últimas pistas

Entre las hipótesis que manejan los investigadores de la DDI de La Matanza figura la posibilidad de que las jóvenes hayan concurrido a una fiesta, aunque no se descarta un eventual secuestro o un caso de trata de personas. En este marco, el fiscal Duplaá solicitó la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y del Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU), ampliando así el alcance de la pesquisa.

El análisis de las cámaras de seguridad confirmó que Brenda, Morena y Lara subieron voluntariamente a una camioneta blanca, lo que permitió trazar parcialmente el recorrido del vehículo gracias a registros municipales y antenas de telefonía. A su vez, la DDI de La Matanza recurrió al Centro Urbano de Monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires en busca de más imágenes, mientras que la Policía porteña se mantiene alerta ante eventuales aportes de la línea 134.