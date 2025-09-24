Imputaron a los cuatro detenidos por el triple crimen de las jóvenes de La Matanza: cuál es la carátula
La principal hipótesis sobre el triple crimen de las jóvenes es que se habría tratado de una venganza narco.
Este miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.
En las últimas horas, los cuatro detenidos por el triple crimen fueron imputados como partícipes de homicidio. Los acusados serán indagados por el fiscal Gastón Dupla.
Noticia en desarrollo...