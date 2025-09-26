Bariloche: activan protocolo para hallar a Benjamín, un niño desaparecido hace una semana

El niño fue visto por última vez el viernes 19 de septiembre, luego de ser retirado sin autorización judicial por su padre, quien permanece prófugo.

La fiscalía de turno de Bariloche activó el protocolo de búsqueda para localizar a Benjamín Tahiel Ortega, un niño de 9 años que se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 19 de septiembre. El menor asistía a la Escuela El Cailen y estaba bajo resguardo judicial, conviviendo con un familiar encargado de su cuidado.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF), el padre de Benjamín pasó por el domicilio donde vivía el niño y lo retiró sin contar con ninguna autorización judicial. Desde entonces, no se tienen datos sobre el paradero del menor, lo que generó una inmediata alarma entre las autoridades y la comunidad.

El progenitor se encuentra prófugo y, hasta el momento, no se brindaron más detalles sobre su ubicación. Tampoco se sabe qué vestimenta llevaba el niño al momento de ser retirado por su padre. Las autoridades describen a Benjamín con cabello corto, lacio y oscuro, tez trigueña, ojos almendrados, rostro redondeado con mejillas prominentes y contextura media.

La desaparición del niño Según fuentes judiciales, la denuncia de la desaparición llegó a la fiscalía hace aproximadamente 48 horas. De inmediato, se realizaron allanamientos en el domicilio del padre y en casas de familiares directos, los cuales no arrojaron resultados positivos. Personal de la Brigada de Investigaciones Judiciales se encuentra abocado a la búsqueda del niño, mientras que otras líneas de investigación se mantienen en reserva para no entorpecer el operativo.