Un niño afgano escapó de su país escondido en el tren de aterrizaje de un avión: cuál fue su destino

El joven de 13 años fue encontrado el domingo deambulando por la pista de aterrizaje del aeropuerto. Tras interrogarlo, fue devuelto a su país.

Un niño afgano de 13 años voló a Delhi escondido en el tren de aterrizaje de un vuelo Kabul-Nueva Delhi y posteriormente fue devuelto a Afganistán, informaron las autoridades indias este martes.

El incidente ocurrió el domingo, el niño fue identificado como originario de la ciudad afgana de Kunduz, el personal de seguridad del aeropuerto de Nueva Delhi lo encontró deambulando cerca del vuelo y lo detuvo.

Luego, fue interrogado y posteriormente devuelto a casa en el mismo vuelo.