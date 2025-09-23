Ucrania ataca Moscú con drones y Rusia avanza y toma otra localidad ucraniana

Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que sus sistemas de defensa aérea han destruido alrededor de una veintena de drones lanzados por Ucrania contra la capital, Moscú , sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado a través de su cuenta en Telegram que entre las 22.00 horas del lunes y las 8.00 horas de este martes (hora local) han sido derribados 19 drones, que se suman a varios más interceptados durante la tarde del lunes.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha apuntado que entre la medianoche y las 7.00 horas (hora local) han sido destruidos 69 drones ucranianos en Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Rostov, Riazán, Samara, Saratov y la península de Crimea, anexionada en 2014, sin más detalles sobre el número de derribos en cada región.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha afirmado en su cuenta en la red social Facebook que las tropas rusas han lanzado 115 drones contra el país, antes de sostener que 103 han sido destruidos, igualmente sin facilitar informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Rusia toma otra localidad

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de una nueva localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este), epicentro de sus progresos sobre el terreno durante los últimos meses en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han llevado a cabo acciones decisivas para liberar la localidad de Pereyézdnoye, en la República Popular de Donetsk", ha afirmado el Ministerio de Defensa de Rusia en un breve mensaje en su cuenta en Telegram, sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado al respecto.

Donetsk es, junto con Lugansk, Zaporiyia y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.