Ucrania y Rusia se intercambian fuertes ataques en sus territorios: muertos y heridos

Tres personas han muerto y 16 más han resultado heridas en un ataque de drones de Ucrania cargados con explosivos en la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, según han informado las autoridades rusas. Los ataques entre Rusia y Ucrania se siguen dando regularmente.

Así lo ha indicado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, en un mensaje en su canal de Telegram en el que ha expresado "(su) más sincero y profundo pésame a los familiares y allegados" de los muertos y heridos. "Deseo una pronta recuperación a todos los heridos, a quienes se les prestará la asistencia y el apoyo necesarios", ha agregado.

Él mismo ha informado horas antes de que uno de los drones ha impactado sobre una escuela de la localidad de Foros y que también han resultado dañadas las instalaciones de un sanatario cercano. Además los restos de un dron derribado causaron un incendio en una zona de pasto seco cerca de Yalta.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha acusado al "régimen de Kiev" de perpetrar lo que ha calificado como un " ataque terrorista deliberado contra objetivos civiles", una acción que ha tenido lugar sobre las 19.30 hora de Moscú (18.30 horas en la España peninsular) "en una zona turística de la República de Crimea, donde no hay instalaciones militares".

"Las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados equipados con ojivas de alto poder explosivo", ha explicado la cartera militar en un comunicado, después de anunciar la intercepción de 22 drones entre las 16.00 y las 20.00 horas, 16 de ellos sobre el mar Negro y tres sobre la regiones de Bélgorod y de Crimea.

Tras el ataque, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha emplazado a la OTAN y a la UE a "mirarse en el espejo" cuando busquen el origen de la "agresión" en el continente europeo, informa la agencia de noticias rusa TASS.

"Son ellos quienes impulsan la desestabilización y la propagación del terrorismo en Europa, patrocinando al régimen de Kiev y suministrándole armas", ha indicado.

Rusia también atacó Ucrania con drones

Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, según ha denunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha asegurado que varias bombas han alcanzado "infraestructura civil", incluidos edificios de apartamentos.

"Las operaciones de rescate y retirada de escombros continúan tras el ataque ruso contra Zaporiyia. Bombas aéreas guiadas han impactado contra infraestructura civil, viviendas", ha dicho, antes de agregar que 15 edificios de apartamentos y diez casas han sufrido daños. "Hasta el momento se han confirmado tres muertos. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", ha agregado.

Asimismo, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las provincias de Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi, Kiev, Járkov y Jersón han sido también objetivo de ataques con drones durante la madrugada, al tiempo que ha especificado que las tropas de Rusia "lanzaron más de 140 drones" contra el país.

Zelenski ha subrayado que el ataque ha causado daños en una fábrica de pan, una escuela y una guardería en Sumi, así como en una escuela en Donetsk, y ha denunciado que los ataques han sido lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia al hilo del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Ucrania quiere más sanciones a Rusia

"Es la cuarta vez consecutiva que Rusia acompaña con asesinatos uno de los eventos diplomáticos anuales de mayor nivel del mundo. Precisamente por eso es tan importante que esta semana diplomática sea productiva", ha indicado el mandatario ucraniano, que precisamente se desplazará a Nueva York con este objetivo, incluida una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, ha incidido en que "deben adoptarse acciones para que los asesinatos y la guerra no sean una rutina". "Es necesaria presión real y poderosa sobre Rusia. Nuevos pasos conjuntos de todos los que en el mundo creen que el Derecho Internacional debe funcionar de nuevo", ha argumentado.

"Europa, Estados Unidos, los países del G7 y del G20, todos aquellos que tienen influencia real sobre Rusia. Sanciones firmes, fuerte presión política y rendición de cuentas por la guerra de Rusia: todo esto es necesario. Todo esto llegará. Doy las gracias a todos los que están ayudando", ha apostillado Zelenski.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que las tropas rusas lanzaron durante la madrugada 141 drones, antes de indicar que 132 han sido derribados. Además, ha confirmado que "el enemigo realizó un ataque aéreo contra infraestructura en la ciudad de Zaporiyia", sin más detalles.

Las zonas que ocupa Rusia

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

Por su parte, el Gobierno ruso ha indicado que los sistemas de defensa área del país han derribado durante esta madrugada cerca de 115 drones lanzados por las fuerzas ucranianas, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 114 los drones derribados, incluidos 25 en Rostov y Krasnodar, respectivamente, a los que se suman 19 en Bélgorod, trece en Astracán, siete en Briansk, sinco en el mar de Azov, tres en Yaroslavl y Volgogrado, dos en el mar Negro y uno en Kursk y Vorónezh, según un mensaje en su cuenta en Telegram. Además, ha destruido diez drones en la península de Crimea, anexionada en 2014.

Video: ataque de Ucrania a una base de Rusia

