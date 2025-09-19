Rusia sigue superando a Ucrania y toma otras dos localidades en el este

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otras dos localidades de Ucrania en las provincias de Donetsk y Zaporiyia, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin .

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas de Rusia han tomado Muravka, en Donetsk, y Novoivanovka, en Zaporiyia, al tiempo que ha subrayado que el Ejército de Rusia " continúa con sus operaciones ofensivas en Donetsk y Dnipropetrovsk".

Donetsk y Zaporiyia son, junto con Lugansk y Jersón, dos de las cuatro provincias de Ucrania parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022.

Ya en el 2014, Rusia anexionó la península de Crimea , unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

Las tropas de Rusia dominan el este y el sur de Ucrania. Foto: Efe

Ucrania y su impresionante cifra de soldados rusos muertos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este viernes a cerca de 1,1 millones las bajas sufridas por el Ejército de Rusia, entre muertos y heridos, desde el inicio de la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022, sin que las autoridades rusas hayan dado una cifra oficial de caídos en combate desde hace meses.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "las pérdidas en combate estimadas del enemigo ascienden a unos 1.099.530", incluidas 1.150 durante el último día de combates, centrados en varias provincias del este de Ucrania.

Asimismo, ha manifestado que las fuerzas rusas han perdido 11.191 carros de combate, 23.278 vehículos blindados de transporte de personal, 1.218 sistemas antiaéreos, 422 aviones, 231 helicópteros, 60.680 drones, 3.718 misiles de crucero, 28 buques, un submarino y 62.044 vehículos de transporte de combustible. "Los datos están siendo actualizados", ha zanjado.

Dpa