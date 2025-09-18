Donald Trump sobre Ucrania: "Putin me ha decepcionado"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladimir Putin , con quien protagonizó una cumbre histórica en Alaska en agosto de este año, lo "decepcionó realmente" al seguir con la guerra en Ucrania a pesar de las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz.

La confesión de Trump fue en el marco de una conferencia de prensa que el mandatario estadounidense brindó con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que Trump afirmó que creía que el conflicto bélico en Ucrania sería el "más fácil" de terminar debido a "su relacion con Putin".

“Pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado. Nunca se sabe en la guerra, suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba", sentenció el presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump junto a Vladimir Putin en la cumbre en Alaska entre ambos mandatarios.

No obstante, al ser consultado por el motivo, el dos veces presidente manifestó que Putin "está matando a mucha gente".

“Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos”, disparó mordaz.

La opinión del primer ministro británico sobre Putin

El primer ministro británico, Keir Starmer, insistió en la necesidad de redoblar la presión sobre Putin para que termine la guerra: “debemos ejercer una presión adicional sobre Putin. Solo cuando Trump ejerció presión, este mostró realmente disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión”.

Además, Starmer afirmó que el Reino Unido trabaja junto con los Estados Unidos con el fin de "poner fin a la matanza en Ucrania".

“En los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN”, aseveró el primer ministro.

“Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradero”, concluyó Starmer.