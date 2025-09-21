Encuentran sin vida a un pescador desaparecido en El Nihuil

Horacio Marcelo Bernales había salido a pescar el viernes y su familia lo denunció como desaparecido.

El cuerpo de un pescador que se encontraba desaparecido, identificado como Horacio Marcelo Bernales, fue encontrado sin vida este domingo en El Nihuil, San Rafael. El hallazgo ocurrió cuando una embarcación de civiles que navegaba por el lugar dio con el cuerpo.

Bernales, de 49 años, había salido el viernes a las 8.30 de su casa para pescar solo. Su esposa se preocupó al no tener respuestas a sus mensajes y denunció su desaparición a las 18.15.

Tras la denuncia, se inició un operativo de búsqueda con personal policial, bomberos, y defensa civil. Encontraron su camioneta Ford Ranger y su embarcación amarilla, dada vuelta cerca de la isla Los Chivatos. Este domingo cerca de las 8.15 una embarcación civil dio aviso del avistamiento del cuerpo.