Un joven falleció al ser golpeado a la salida de un boliche en Tucumán

Fue golpeado a la salida de un boliche en Tucumán. Recibió una piña en la parada de colectivos, cayó contra el asiento y murió. El agresor fue detenido.

Un joven de 20 años perdió la vida en la madrugada de este sábado tras ser golpeado a la salida de un boliche en San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió cerca de las 6:30 en la Plazoleta Mitre, un sector muy concurrido de la capital provincial.

La víctima fue identificada como Federico Toledo, quien había salido del local nocturno acompañado por tres amigos. Al llegar a la parada de colectivos, el grupo se cruzó con otros dos jóvenes y, tras una discusión, uno de ellos le propinó una piña.

Riña fuera de un boliche El golpe lo hizo desvanecerse y caer contra el asiento de la parada, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

El agresor, de 22 años, huyó en motocicleta, pero fue detenido horas más tarde gracias a los testimonios de los presentes.

Las autoridades ordenaron la autopsia para determinar las causas exactas del deceso y se espera que la audiencia de imputación de cargos contra el detenido se realice entre este sábado y el domingo.