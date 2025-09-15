Video: salvaje ataque de una patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba

Una brutal pelea tuvo lugar en la provincia de Córdoba , donde un joven fue atacado por una patota a la salida de un boliche . La violenta secuencia fue registrada por una vecina, quien denunció que este tipo de incidentes son habituales en la zona.

Salvaje ataque de una patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada, en un boliche ubicado en la calle Rondeau al 200, Nueva Córdoba . Allí, por motivos que aún se desconocen, varios jóvenes se agarraron a las piñas en plena vía pública.

En uno de los videos que se viralizó se observa el momento en el que una patota atacó a golpes y patadas a un jóven. Como consecuencia de la agresión, la víctima terminó inconsciente en el medio de la calle.

A su vez, en la imágenes se ve que cuando el joven vuelve a reaccionar, busca a quien le había pegado y comienza una nueva pelea. “Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató una testigo, en diálogo con El Doce.

Y agregó: “La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear”.

El accionar de la Policía

Según señaló la testigo, ni los efectivos policiales ni personal de la seguridad del boliche asistieron a la víctima. “Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”, indicó la mujer.

Por el momento, no se registraron detenidos ni heridos. Los vecinos de Nueva Córdoba denunciaron que este tipo de peleas son frecuentes y reclamaron mayor presencia policial en la zona.