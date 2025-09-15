Video: salvaje ataque de una patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba
La violenta secuencia fue registrada por una vecina. Los vecinos denunciaron que este tipo de peleas son frecuentes y reclamaron mayor presencia policial.
Una brutal pelea tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde un joven fue atacado por una patota a la salida de un boliche. La violenta secuencia fue registrada por una vecina, quien denunció que este tipo de incidentes son habituales en la zona.
El hecho ocurrió el domingo por la madrugada, en un boliche ubicado en la calle Rondeau al 200, Nueva Córdoba. Allí, por motivos que aún se desconocen, varios jóvenes se agarraron a las piñas en plena vía pública.
En uno de los videos que se viralizó se observa el momento en el que una patota atacó a golpes y patadas a un jóven. Como consecuencia de la agresión, la víctima terminó inconsciente en el medio de la calle.
A su vez, en la imágenes se ve que cuando el joven vuelve a reaccionar, busca a quien le había pegado y comienza una nueva pelea. “Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató una testigo, en diálogo con El Doce.
Y agregó: “La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear”.
El accionar de la Policía
Según señaló la testigo, ni los efectivos policiales ni personal de la seguridad del boliche asistieron a la víctima. “Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”, indicó la mujer.
Por el momento, no se registraron detenidos ni heridos. Los vecinos de Nueva Córdoba denunciaron que este tipo de peleas son frecuentes y reclamaron mayor presencia policial en la zona.