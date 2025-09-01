Los escalofriantes resultados de la autopsia de la joven asesinada a la salida del boliche en Tandil: cuchillazo, hemorragia y shock
La víctima del crimen de Tandil, identificada como Milagros Quenaipe, falleció a causa de una hemorragia masiva aguda, según se reveló.
Se conocieron los resultados de la autopsia del impactante crimen que ocurrió este domingo en la ciudad de Tandil, en el cual una joven de 18 años, identificada como Milagros Quenaipe, resultó asesinada de una puñalada.
El análisis indica que la víctima sufrió un shock hipovolémico agudo al recibir un cuchillazo en el cuello que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea. Como resultado, falleció a causa de una hemorragia masiva aguda.
El principal culpable, un hombre de 23 años identificado como Wilson Natanal Sánchez ya fue detenido en la Comisaría Segunda de Tandil. Este utilizó un arma blanca para herir a la joven.
Así fue el crimen de Tandil
El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la esquina de Uriburu y Rodríguez, cuando Milagros salía de un boliche junto a un grupo de amigos.
Según se informó, Sánchez habría atacado primero a Ezequiel Delgado, uno de los amigos de la joven, por la espalda y le habría provocado una lesión cortante debajo del omóplato izquierdo. Luego mantuvo un breve diálogo con Milagros y la mató casi en el acto para luego darse a la fuga.
Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Tandil, lograron visualizar que el autor del crimen ingresó a un domicilio, lugar donde se logró su aprehensión. De igual forma, una vez hecho el rastrillaje por el personal policial, se halló el arma blanca: un cuchillo tipo tramontina.
El fiscal Damián Pablo Borean aún no determinó si el implicado tuvo un vínculo o conflicto con los damnificados y tampoco se estableció el motivo de las agresiones. En este contexto, caratuló la investigación como lesiones leves en perjuicio de Delgado y homicidio en el caso de Quenaipe.