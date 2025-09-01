Los escalofriantes resultados de la autopsia de la joven asesinada a la salida del boliche en Tandil: cuchillazo, hemorragia y shock

Se conocieron los resultados de la autopsia del impactante crimen que ocurrió este domingo en la ciudad de Tandil , en el cual una joven de 18 años, identificada como Milagros Quenaipe, resultó asesinada de una puñalada .

El análisis indica que la víctima sufrió un shock hipovolémico agudo al recibir un cuchillazo en el cuello que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea. Como resultado, falleció a causa de una hemorragia masiva aguda .

El principal culpable, un hombre de 23 años identificado como Wilson Natanal Sánchez ya fue detenido en la Comisaría Segunda de Tandil . Este utilizó un arma blanca para herir a la joven.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la esquina de Uriburu y Rodríguez, cuando Milagros salía de un boliche junto a un grupo de amigos.

Milagros Quenaipe, la joven que fue asesinada a la salida de un boliche en Tandil.

Según se informó, Sánchez habría atacado primero a Ezequiel Delgado, uno de los amigos de la joven, por la espalda y le habría provocado una lesión cortante debajo del omóplato izquierdo. Luego mantuvo un breve diálogo con Milagros y la mató casi en el acto para luego darse a la fuga.

Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Tandil, lograron visualizar que el autor del crimen ingresó a un domicilio, lugar donde se logró su aprehensión. De igual forma, una vez hecho el rastrillaje por el personal policial, se halló el arma blanca: un cuchillo tipo tramontina.

El fiscal Damián Pablo Borean aún no determinó si el implicado tuvo un vínculo o conflicto con los damnificados y tampoco se estableció el motivo de las agresiones. En este contexto, caratuló la investigación como lesiones leves en perjuicio de Delgado y homicidio en el caso de Quenaipe.