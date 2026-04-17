Se conocieron los resultados de la autopsia al cadáver que encontraron en una pared en una obra

La provincia de Entre Ríos continúa conmocionada por el escalofriante descubrimiento que tuvo lugar en una obra en construcción en la ciudad de Colón. El fin de semana pasado, encontraron un cadáver dentro de una pared . Por el momento, hay un detenido.

En primer lugar, se confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Jorge Osvaldo Giménez Amarilla (52), de nacionalidad paraguaya, quien trabajaba como sereno de la obra en construcción.

Según informó Infobae, la necropsia reveló que la víctima presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula. Sin embargo, aún no se pudo determinar la data de la muerte.

El cadáver de Amarilla fue hallado el domingo 12 de abril en una obra ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno. Los obreros del lugar notaron manchas de sangre sospechosas en el sector del subsuelo. Al inspeccionar la zona, advirtieron que en el hueco de una escalera se había levantado una pared de forma reciente que no figuraba en los planos inmediatos de la labor.

El cadáver fue hallado en una obra ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno

Ante la sospecha, efectivos policiales ordenaron la demolición de la estructura. Al derribar los ladrillos, encontraron el cuerpo de un hombre cubierto totalmente con cal. Esta técnica, frecuentemente utilizada en contextos criminales, tiene como objetivo acelerar la descomposición de los tejidos y neutralizar los olores para evitar que los restos sean detectados.

Quién es el detenido

El lunes, la Policía detuvo al albañil Nicolás Alexander Acosta, apuntado como el principal sospechoso por el crimen de Amarilla. La causa se encuentra en manos del juez Jesús David Alexis Penayo Amaya, quien le dictó 90 días de prisión preventiva.

Según trascendió, Acosta se especializa en la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Se había mudado a la ciudad entrerriana hace unos meses y antes de ser detenido, se encontraba en situación de calle.