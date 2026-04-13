Horror en Entre Ríos: encontraron un cuerpo dentro de una pared en una obra en construcción

La ciudad de Colón , en la provincia de Entre Ríos , se encuentra conmocionada tras el escalofriante descubrimiento realizado este domingo en una obra en construcción . Lo que comenzó como una jornada laboral habitual terminó con el hallazgo de un cadáver oculto detrás de una pared de ladrillos en el subsuelo de un edificio en plena ejecución.

El hecho tuvo lugar en una obra ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno . Según se informó, los obreros del lugar notaron manchas de sangre sospechosas en el sector del subsuelo. Al inspeccionar la zona, advirtieron que en el hueco de una escalera se había levantado una pared de forma reciente que no figuraba en los planos inmediatos de la labor.

Ante la sospecha, efectivos policiales ordenaron la demolición de la estructura. Al derribar los ladrillos, encontraron el cuerpo de un hombre cubierto totalmente con cal . Esta técnica, frecuentemente utilizada en contextos criminales, tiene como objetivo acelerar la descomposición de los tejidos y neutralizar los olores para evitar que los restos sean detectados.

Debido al avanzado estado de descomposición y a la complejidad del sitio, el operativo de extracción requirió la intervención conjunta de Criminalística y los Bomberos Voluntarios .

Si bien se aguardan las peritaciones forenses definitivas, los datos preliminares de la investigación indican que se trataría de un hombre de nacionalidad paraguaya. Se presume que la víctima trabajaba como obrero en la misma edificación. El hombre habría desaparecido hace aproximadamente 15 días , aunque llamativamente no se había radicado ninguna denuncia formal por averiguación de paradero.

colon entre ríos Google Maps

Investigación en curso: tras los pasos de un sospechoso

La causa fue tomada por los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes caratularon el expediente como homicidio calificado.

Fuentes del caso confiaron este lunes que los investigadores ya siguen una línea clara que apunta a un sospechoso, el cual está siendo intensamente buscado en la zona y localidades aledañas. Además, se están analizando los testimonios de los compañeros de trabajo y los registros de ingreso a la obra.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El informe forense será determinante para establecer científicamente la causa de la muerte y recolectar evidencias clave (como rastros de ADN o tipo de arma utilizada) que permitan esclarecer este brutal crimen que mantiene en vilo a la comunidad entrerriana.