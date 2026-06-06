El abuelo de Agostina Vega fue internado de urgencia en el mismo hospital que su hija.

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba, debió ser internado en el mismo hospital donde permanece su hija, Melisa Heredia, madre de la joven.

Según trascendió, el hombre sufrió un fuerte dolor en el pecho en medio del profundo impacto emocional que atraviesa la familia tras el crimen. Ante la situación, sus familiares solicitaron asistencia médica de urgencia y fue trasladado a un centro de salud para su evaluación y atención.

Abuelo Agostina Vega El abuelo de Agostina Vega brindó detalles sobre la carta que encontraron entre las pertenencias de la adolescente. Captura TN

Fuentes cercanas a la familia indicaron que el estado de salud del abuelo generó preocupación entre sus allegados, quienes se encuentran atravesando horas de extrema angustia luego del hallazgo del cuerpo de la adolescente. Los médicos le realizaron distintos estudios para determinar las causas de la descompensación y monitorear su evolución.