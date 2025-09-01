Apuñaló a una joven de 18 años a la salida de un boliche en Tandil y la mató: detuvieron al agresor

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la ciudad de Tandil, cuando la víctima salía de un boliche junto a un grupo de amigos.

Una joven de 18 años, identificada como Milagros Quenaipe, fue asesinada a la salida de un boliche en la ciudad de Tandil este domingo. El agresor fue detenido horas después del hecho y, según se informó, el acusado no habría tenido ningún tipo de vínculo con la víctima, por lo que se está investigando el móvil del crimen.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la esquina de Uriburu y Rodriguez, cuando Milagros salía de un boliche junto a un grupo de amigos. Allí fue cuando un hombre de 23 años le dio una puñalada en el cuello.

Según indicaron medios locales, las cámaras del Centro de Monitoreo Tandil lograron visualizar que el autor del crimen ingresó a un domicilio, lugar donde se logró su aprehensión. De igual forma, una vez hecho el rastrillaje por el personal policial, se halló el arma blanca: un cuchillo tipo tramontina.

Qué se sabe del hombre que cometió el crimen en Tandil De acuerdo a testimonios de vecinos, el hombre, identificado como "Sánchez", era "un fisura". Asimismo, quienes aportaron información hasta ahora, aseguran que víctima y victimario no se conocían ni tampoco tuvieron un entredicho o discusión antes de la puñalada fatal. Esto implica que el móvil del crimen es desconocido.